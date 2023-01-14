 منصور لـ جماهير الزمالك: «فيريرا مدرب عالمي.. ولازم ندعمه حتى نهاية الموسم» - بوابة الشروق
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منصور لـ جماهير الزمالك: «فيريرا مدرب عالمي.. ولازم ندعمه حتى نهاية الموسم»

محمد عاطف
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 4:43 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 4:44 ص

طلب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من جماهير الفريق الأبيض دعم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال الفترة القادمة.

وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا مدرب عالمي ويمتلك تاريخا كبيرًا في التدريب، ويجب على جماهير الزمالك دعمه والوقوف إلى جانبه».

وأضاف رئيس الزمالك: «يا جمهور الزمالك أقف جمب فريقك في الوقت الصعب دا، وبلاش تهاجموا اللاعيبة أو الجهاز الفني».

وتابع: «مفيش جمهور بيقيم الفريق ماتش بماتش، لازم نصبر على اللاعبين وفيريرا حتى نهاية الموسم، عشان الإدارة تقدر تحاسبهم».

وأتم رئيس الزمالك: « يا فيريرا - من فضلك - لعب كل لاعب في مكانه، الإدارة لم تتعاقد مع صفقات فاشلة، ولكن المدرب تركها على دكة البدلاء حتى صدت».


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