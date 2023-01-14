طلب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، من جماهير الفريق الأبيض دعم المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، خلال الفترة القادمة.
وقال منصور في تصريحات لقناة ناديه: «فيريرا مدرب عالمي ويمتلك تاريخا كبيرًا في التدريب، ويجب على جماهير الزمالك دعمه والوقوف إلى جانبه».
وأضاف رئيس الزمالك: «يا جمهور الزمالك أقف جمب فريقك في الوقت الصعب دا، وبلاش تهاجموا اللاعيبة أو الجهاز الفني».
وتابع: «مفيش جمهور بيقيم الفريق ماتش بماتش، لازم نصبر على اللاعبين وفيريرا حتى نهاية الموسم، عشان الإدارة تقدر تحاسبهم».
وأتم رئيس الزمالك: « يا فيريرا - من فضلك - لعب كل لاعب في مكانه، الإدارة لم تتعاقد مع صفقات فاشلة، ولكن المدرب تركها على دكة البدلاء حتى صدت».