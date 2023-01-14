تركيا تعلن ترحيل ألفين و321 مهاجرا خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم السبت، ترحيل ألفين و321 مهاجرا غير نظامي إلى بلادهم خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 يناير الجاري.

وقالت رئاسة إدارة الهجرة التابعة للوزارة، في بيان مصور، إن من بين المهاجرين 1101 أفغاني، و107 باكستانيين، و1113 من جنسيات متعددة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن الفترة المذكورة شهدت أيضا ضبط ألفين و269 مهاجرا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية، بينهم 824 أفغانيا و91 باكستانيا، و1354 من جنسيات متعددة.

وذكرت رئاسة إدارة الهجرة أن مراكزها لا تزال تستضيف 19 ألفا و746 مهاجرا، أغلبهم يحملون الجنسية الأفغانية والباكستانية.