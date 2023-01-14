مقتل شخص وإصابة 7 جراء حادث مروري في سنغافورة

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لقي سائق سيارة بشركة "جيت جو" لخدمات النقل التشاركي حتفه بعد اصطدام سيارته بحافلة مساء أمس الجمعة، حسبما ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية اليوم السبت .

وذكرت الشرطة أن السائق - 31 عاما، وافته المنية في المستشفى.

وتم إبلاغ قوة الدفاع المدني السنغافورية بالحادث حوالي الساعة 22:55 مساء.

وظهرت في مقطع مصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، سيارة تتجاوز الإشارة الحمراء وتصطدم بمقدمتها في الجانب الأيمن للحافلة بسرعة كبيرة.

وذكرت قوة الدفاع المدني السنغافورية أنه تم العثور على شخص عالق في مقعد السائق واضطر الضباط إلى إنقاذه بمعدات الإنقاذ الهيدروليكية.

وأضافت قوة الدفاع المدني السنغافورية أنه تم نقل 7 أشخاص إلى مستشفى "خو تيك باوت".