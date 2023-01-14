كولومبيا: تحويل نحو 29 ألف قطعة سلاح إلى قضبان حديدية لبناء منازل

سلم الجيش الكولومبي حوالي 28991 قطعة سلاح، لمصنع في مقاطعة بوياكا بكولومبيا، لصهرها وتحويلها إلى فولاذ.

جاء ذلك كجزء من برنامج تحويل الأسلحة المنصهرة لمواد أولية لبناء منازل لذوي الدخل المحدود، وفق شبكة "يورو نيوز".

ومن بين الأسلحة التي تم تسليمها، والتي تم انتزاعها من العصابات الإجرامية في كولومبيا، يوجد مسدسات وبنادق ومدافع وكذلك قاذفات صواريخ.

ومنذ بدء اتفاقية القوات العسكرية مع مصنع التذويب، تم تدمير 180 ألف قطعة سلاح.

من جانبه، قال جيرداو دياكو، المسؤول عن المصنع الذي ستتم فيه عملية التذويب، إنه تم صهر أكثر من 28 ألف قطعة سلاح وتحويلها إلى قضبان مخصصة لبناء مساكن لذوي الدخل المحدود.

وأضاف: "هذا المشروع يجري تنفيذه في البلديات القريبة من المصنع، مثل توتا وتونجا وسوتاكورا، وبهذه العملية سنحول الأسلحة إلى أمل".