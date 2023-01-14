إبراهيم عيسى: مهمة المصريين الآن الحفاظ على الصلابة النفسية ومصر عبرت أزمات كثيرة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن مهمة الشعب المصري خلال فترة الأزمة الاقتصادية المحافظة على الصلابة النفسية، متابعا: «لابد أن نكون في حالة من الصلابة النفسية بعيدا عن الهشاشة النفسية حتى نكون قادرين على تخطي الأزمة الاقتصادية».

وأضاف خلال تقديم برنامجه «حديث القاهرة»، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنه على أجهزة الدولة العمل بالشفافية والمشاركة والوضوح والاحترام لتجاوز هذه المحنة، مشددًا على أن مصر عبرت بأزمات كثيرة طالت المجتمع، واستطاع المجتمع بمواجهة هذه الأزمات سواء كانت حروب أو ثورات أو أزمات اقتصادية ومعيشية، مؤكدًا أن الشعب المصري بوصلة حل الأزمات.

وتابع إبراهيم عيسى أن التوتر يضعف مناعة الشعب، كما أن الطاقة الإيجابية أهم عنصر في مواجهة الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن روح الاستبشار والروح المعنوية هي من تعبر بنا إلى حلول للأزمة، إلا أن الاكتفاء باليأس لن يصل بنا إلى أي حل.