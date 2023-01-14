طارق الشناوي: السينما المصرية في 2022 لم تكن في حالة مرضية

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن السينما المصرية في 2022 لم تكن في حالة مرضية، رغم كونها السينما الأم في العالم العربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، اليوم السبت، أن العام الجديد (2023) بدأ بانتعاشة فنية، ضاربا المثل بفيلم الدكتور نبيل أخصائي تحميل الذي حقّق إيرادات وصفها بـ"المعقولة جدا".

وأوضح أن موسم إجازة منتصف العام يشهد طرح ثمانية أفلام، بعضها تم طرحه بالفعل أمام الجمهور، مشيرا إلى أن أغلب هذه الأعمال يغلب عليها الطابع الكوميدي المباشر.

وذكر أن وجود عروض سينمائية وشاشات تُملأ بالأفلام، ودور سينما يتوجه إليها الجمهور، جميعها تدل على انتعاشة فنية، بغض النظر عن إمكانية الاختلاف مع بعض الأفلام وهو أمر بديهي ومنطقي وصحي وفق تعبيره.

ورأى الشناوي، أن الحركة السينمائية يجب أن تستمر، موضحا أن جائحة كورونا أثرت سلبا على العمل السينمائي بشكل كبير.