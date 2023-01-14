تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 12 تشكيلا عصابيا و5 أطنان مخدرات، و736 قطعة سلاح ناري، وقضايا تهرب ضريبي بـ3 مليارات جنيه، وتنفيذ 380 ألف حكم قضائي متنوع خلال أسبوع.

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي بحيرة المنزلة بـ"دمياط - بورسعيد- الدقهلية"، السحر والجمال بـ"الشرقية والإسماعيلية"، ضُبط خلالها 90 متهما، وبحوزتهم 20 قطعة سلاح ناري، و39 قضية مخدرات، وتنفيذ 4 آلاف حكم قضائي متنوع بمجال الأمن العام، وضبط 152 قضية متنوعة.

وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الحملات عن 557 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق 24 مديرية أمن وبحوزتهم 170 قطعة سلاح ناري.

وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبط 532 سلاحا ناريا أبرزها (40 بندقية آلية، و46 بندقية خرطوش، و22 مسدسا، و424 فردًا محليًا، و40 خزينة، و1296 قطعة سلاح أبيض)، وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهما "مسدس، و11 فرد محلي، و3 طلقات مختلفة الأعيرة، وأدوات وأجزاء التصنيع".

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، ضبطت 8 تشكيلات عصابية ضموا 24 متهمًا اعترفوا بارتكاب 33 حادثا متنوعا.

وضبط 97 قضية أحداث، و3 آلاف قضية مرافق، وكشف غموض 38 حادثًا متنوعًا، أبرزها "قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وانتحال صفة"، وألقي القبض على مرتكبيها بإجمالي 49 متهما، وتنفيذ 376 ألف حكم قضائي، وإعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها.

وحررت 7 آلاف قضية تموينية متنوعة، و68 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفة شروط تعاقد، وتحصيل 65 مليون جنيه قيمة مخالفات، و1695 قضية تهرب ضريبي بمبلغ 3 مليارات جنيه، و87 قضية أموال عامة بقيمة إجمالية 151 مليون جنيه.

وضبط 4 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين ارتكبوا 4 وقائع، و75 قضية متنوعة بمجال عمل شرطة النقل والمواصلات، و237 قضية مصنفات، و543 قضية حماية ثروة سمكية، و997 قضية حماية بيئة ونهر النيل من التلوث، و1084 قضية حماية منافع الري والصرف "تعدٍ بالردم"، و195 قضية حماية أراضي وثروة زراعية، و79 قضية حماية ملاحة داخلية، وتأمين 888 لنشا سياحيا، و49 قضية مخازن خردة ومسابك بإجمالي 53 متهمًا بمضبوطات 69 طنا، و4 قضايا تهريب "بضائع، وعقاقير طبية"، و29 قضية متنوعة من أبرزها "دخول دائرة جمركية، وجنحة مرورية"، و2276 قضية بمجال الأمن السياحي أبرزها "حيازة آثار، وحفر وتنقيب عن الآثار، ومخالفات شركات سياحية".

وتحرير 2056 قضية اتجار مخدرات، ضبط خلالها 5 أطنان و450 كيلو مخدرات و57 ألف قرص مخدر، وضبط 5 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 165 مليون جنيه، وضبط قضيتين غسيل اموال بإجمالي مبلغ 65 مليون جنيه.

وجرى ضبط 611 ألف مخالفة مرورية، وأسفرت عن أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن المرور على 99 مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لـ707 سائقي حافلات مدارس تبين سلبية جميع العينات، وفحص 616 مركبة تبين عدم مطابقة 16 مركبة لشروط الصلاحية الفنية، وإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات لـ2953 قائد مركبة بالطرق، وتبين إيجابية 101 سائقًا منهم.