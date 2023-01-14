 الفيوم.. إزالة حالة تعد على قطعة أرض ورفع 230 طن قمامة - بوابة الشروق
السبت 14 يناير 2023 1:11 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

الفيوم.. إزالة حالة تعد على قطعة أرض ورفع 230 طن قمامة

مصطفى فرغلي
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 12:49 ص | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 12:49 ص

أزالت الوحدات المحلية بمركز سنورس في محافظة الفيوم، حالة تعد على قطعة أرض زراعية، كما رفعت 230 طن قمامة ومخلفات.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، في تصريحات صحفية، إن الوحدة المحلية بقرية بيهمو أزالت حالة تعد على أراض زراعية بنطاق القرية.

وأضاف أنه تمت إزالة حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 12 سهماً ،وتم رد الشيء لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، نفذت حملة نظافة مكثفة وتشجير بطريق بحيرة قارون، بالإضافة إلى حملة نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس لرفع تجمعات القمامة والمخلفات.

وأسفرت الحملات عن رفع 223 طن قمامة و7 أطنان أتربة ومخلفات من المدينة والقرى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك