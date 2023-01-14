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أزالت الوحدات المحلية بمركز سنورس في محافظة الفيوم، حالة تعد على قطعة أرض زراعية، كما رفعت 230 طن قمامة ومخلفات.

وقال المهندس محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، في تصريحات صحفية، إن الوحدة المحلية بقرية بيهمو أزالت حالة تعد على أراض زراعية بنطاق القرية.

وأضاف أنه تمت إزالة حوائط بالبلوك الأبيض على مساحة 12 سهماً ،وتم رد الشيء لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية بقرية منشأة طنطاوي، نفذت حملة نظافة مكثفة وتشجير بطريق بحيرة قارون، بالإضافة إلى حملة نظافة مسائية مكثفة بمدينة سنورس لرفع تجمعات القمامة والمخلفات.

وأسفرت الحملات عن رفع 223 طن قمامة و7 أطنان أتربة ومخلفات من المدينة والقرى.