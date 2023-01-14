عراقي مدان بقتل مصمم أزياء ألماني شهير يتمنى ترحيله إلى وطنه

يأمل عراقي مدان بقتل مصمم الأزياء الألماني الشهير رودولف موسهامر، في ترحيله إلى وطنه.



وقال المحامي آدم أحمد في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في ميونخ اليوم السبت: "نعم.. موكلي يريد وسيعود إلى العراق".



وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية، قد نشرت ذلك في وقت سابق.



وقال المحامي للصحيفة، إنه يتوقع أن يتم ترحيل موكله، موضحا أنه سحب لذلك طلبا سابقا بإطلاق سراحه في ألمانيا.



ويأمل المحامي، أن تتحرك الأمور بسرعة الآن، وقال: "إذا لم يتم ترحيله في غضون الأسبوعين المقبلين، فسأقدم الطلب مرة أخرى".



وفي المقابل، لا تعتبر فرص المدان في إطلاق سراحه جيدة على أي حال، حيث سبق وأن أشارت المحكمة الإقليمية المختصة بالقضية في ريجنسبورج إلى ذلك كتابة.



وقال متحدث باسم المحكمة مساء أمس الجمعة، إنه ليس من الوارد إطلاق سراح المدان في الوقت الحالي، وفقا لتقييم أولي.



ومن حيث المبدأ يمكن أن يحصل المدان على إطلاق سراح مبكر من السجن اعتبارا من 15 يناير الجاري - أي يوم غد الأحد - حيث يكون قد قضى اعتبارا من ذلك الحد الأدنى من العقوبة، وهي السجن لمدة 18 عاما.



وفي يناير 2005، قام العراقي البالغ من العمر آنذاك 25 عاما بخنق موسهامر حتى الموت بكابل كهربائي في منزله في ضاحية جرونفالد بميونخ.



وكان موسهامر، الذي لم يعلن قط عن مثليته الجنسية، اصطحب العراقي معه إلى المنزل، وألقي القبض على العراقي بعد وقت قصير من وقوع الجريمة، وتم العثور على آثار الحمض النووي الخاصة به في مسرح الجريمة.



وحكمت عليه محكمة ميونخ الأولى الإقليمية بالسجن المؤبد بتهمة القتل والسرقة، وقضت بفداحة جرمه.