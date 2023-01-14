 بنزيما: أريد تحقيق البطولات مع ريال مدريد.. ولا أعرف إلى أي مدة سأبقى - بوابة الشروق
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بنزيما: أريد تحقيق البطولات مع ريال مدريد.. ولا أعرف إلى أي مدة سأبقى

محمد جلال
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 8:46 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 8:46 م

كشف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن صعوبة مباراة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «هذه مباراة صعبة، والفوز بكأس السوبر سيعني أشياء كثيرة، كأس آخر وفخر آخر ريال مدريد يريد تحقيق الفوز دائما».

وأضاف: «قمت بعمل جيد من أجل العودة لمستوايا مع ريال مدريد، الآن أنا ألمس الكرة وأسجل وأصنع لذلك أنا عدت».

وعن تمديد تعاقده مع ريال مدريد.. قال: «أنا في مدريد وأستمتع بكل تدريبات وبكل عام ولا أعرف إلى أي مدة سأبقى هنا ولكنني استمتع بكل يوم وأريد تحقيق الألقاب».

وواصل: «السعودية جميلة والجميع سعداء لتواجد ريال مدريد هنا ونتمنى تحقيق ذلك اللقب».

وعن زميله كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.. قال: «هو بخير لقد كان معنا وأتمنى أن يستمر في تسجيل الأهداف وصناعة الفارق ونحن لا نحتاج إلى صور لنقول إننا أصدقاء هذه الأشياء من مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الآخر».


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