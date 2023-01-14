كشف كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، عن صعوبة مباراة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.
وقال بنزيما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «هذه مباراة صعبة، والفوز بكأس السوبر سيعني أشياء كثيرة، كأس آخر وفخر آخر ريال مدريد يريد تحقيق الفوز دائما».
وأضاف: «قمت بعمل جيد من أجل العودة لمستوايا مع ريال مدريد، الآن أنا ألمس الكرة وأسجل وأصنع لذلك أنا عدت».
وعن تمديد تعاقده مع ريال مدريد.. قال: «أنا في مدريد وأستمتع بكل تدريبات وبكل عام ولا أعرف إلى أي مدة سأبقى هنا ولكنني استمتع بكل يوم وأريد تحقيق الألقاب».
وواصل: «السعودية جميلة والجميع سعداء لتواجد ريال مدريد هنا ونتمنى تحقيق ذلك اللقب».
وعن زميله كريستيانو رونالدو، لاعب النصر.. قال: «هو بخير لقد كان معنا وأتمنى أن يستمر في تسجيل الأهداف وصناعة الفارق ونحن لا نحتاج إلى صور لنقول إننا أصدقاء هذه الأشياء من مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الآخر».