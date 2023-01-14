الداخلية: ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 1020 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، من بينها قضايا تلاعب بمنظومة توريد الأرز لموسم الحصاد الحالي، وقضايا حجب سلع غذائية وبيع بأعلى من السعر المحدد والاستيلاء على السلع المدعومة.

وبلغ إجمالي حجم مضبوطات السلع الغذائية 295 طنًا، أبرزها 25 طن دقيق بلدي وأبيض، و31 طن أرز أبيض، و141 طن أرز شعير، و87 أطنان سلع ومواد غذائية متنوعة، و12طن سكر تمويني.

وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي، ضبطت 30 قضية بمضبوطات 141 طن أرز شعير.

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركيا مجهولة المصدر، عن ضبط 13 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 288عبوة سجائر.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية؛ لحماية المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصة السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.