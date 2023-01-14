مندوب روسيا بالأمم المتحدة: حديث كييف عن مبادرات السلام موجه لاستعطاف الأوروبيين

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن نظام كييف يسوق لمبادرات سلام؛ من أجل كسب الرأي العام الغربي، الذي بات يطرح أسئلة ملحة حول وجهة الأموال المقدمة لأوكرانيا.

وقال نيبينزيا - في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا، وفقا لقناة "روسيا اليوم" - "إن نظام كييف غير جاد في هذه المبادرة، وهذا النظام يخدم أهداف حلف (الناتو) على حساب الشعب الأوكراني".. مضيفا "أوكرانيا تلوح الآن بفكرة عقد قمة السلام وهي بذلك توحي بأن روسيا هي التي تريد الحرب، ومن الواضح أن هذه الخطوة مجرد محاولة لكسب التعاطف بين الجمهور الغربي الذي يطرح أسئلة مزعجة بشكل متزايد حول مصير الأموال المقدمة إلى كييف".

وأشار إلى أن أوكرانيا تحولت إلى شريك عسكري خاص تابع لحلف "الناتو".. مضيفا "أنهم يدفعون لها المال ويزودها بالأسلحة والمعلومات".

وأوضح مندوب روسيا أن الشعب الأوكراني يعاني من هذا الأمر وهم مضطرون للقتال من أجل مصالح الآخرين، لافتا إلى أن العملية العسكرية الخاصة ماضية حتى تحقيق أهدافها.