اليمن: المجلس الانتقالي يعلن مقتل أحد جنوده بطائرة مسيرة للحوثيين

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أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، مساء السبت، مقتل أحد جنوده، بهجوم شنته جماعة أنصار الله الحوثية، بطائرة مسيرة في محافظة لحج جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الشريك في الحكومة المعترف بها دوليا، بأن طائرة مسيرة للحوثيين، هاجمت مواقع اللواء العاشر صاعقة (يتبع الانتقالي) في جبهة حبيل حنش بمحافظة لحج، ما أدى لاستشهاد الجندي فضل الجبلي.

وأضاف البيان أن قوات اللواء العاشر صاعقة شنت قصفا مدفعيا مكثفا على مواقع لمليشيا الحوثي التي انطلق منها الطيران المسير.

وشدد البيان على أن قواتنا المسلحة الجنوبية في أتم الاستعداد للتصدي لاعتداء العدو الحوثي.

ولم تعقب جماعة الحوثي على بيان القوات التابعة للمجلس الانتقالي.