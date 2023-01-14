 الشرطة الجزائرية تتوج بجائزتين في مسابقة عربية حول مجالي حقوق الإنسان ومكافحة التطرف - بوابة الشروق
السبت 14 يناير 2023 11:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

الشرطة الجزائرية تتوج بجائزتين في مسابقة عربية حول مجالي حقوق الإنسان ومكافحة التطرف

الجزائر ـ أ ش أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 9:28 م

توجت الشرطة الجزائرية بجائزتين في أحسن الأفلام التوعوية، وذلك ضمن المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش أعمال المؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 يناير الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية -في بيان اليوم السبت- أن الجائزة الأولى تتعلق بأحسن الأفلام التوعوية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في العمل الأمني والثانية في مجال مكافحة التطرف.

كان وفد رفيع المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني قد شارك في أعمال هذا المؤتمر الذي تزامن مع الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب.

وبحسب البيان، ناقش المشاركون، على مدار يومين، عددا من المواضيع الهامة، على غرار مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، جرائم غسل الأموال، إلى جانب استعراض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك