الشرطة الجزائرية تتوج بجائزتين في مسابقة عربية حول مجالي حقوق الإنسان ومكافحة التطرف

توجت الشرطة الجزائرية بجائزتين في أحسن الأفلام التوعوية، وذلك ضمن المسابقة التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب على هامش أعمال المؤتمر الـ46 لقادة الشرطة والأمن العرب المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 9 و10 يناير الجاري.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية -في بيان اليوم السبت- أن الجائزة الأولى تتعلق بأحسن الأفلام التوعوية المتعلقة بمجال حقوق الإنسان في العمل الأمني والثانية في مجال مكافحة التطرف.

كان وفد رفيع المستوى من المديرية العامة للأمن الوطني قد شارك في أعمال هذا المؤتمر الذي تزامن مع الذكرى الخمسين لانعقاد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب.

وبحسب البيان، ناقش المشاركون، على مدار يومين، عددا من المواضيع الهامة، على غرار مشروع الاستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وبالأعضاء البشرية، جرائم غسل الأموال، إلى جانب استعراض التجارب الأمنية المتميزة لبعض الدول الأعضاء.