إيران تفرج أستاذ جامعي بولندي تم احتجازه بتهم تجسس

أعلنت وزارة الخارجية البولندية، أن إيران أفرجت عن أستاذ جامعي بولندي، تم احتجازه في طهران في سبتمبر 2021 بتهم التجسس.



وقال المتحدث باسم الوزارة لوكاس جاسينا في بيان، إن "البروفيسور ماتشي والتشاك، والذي كان محتجزا في إيران قد أطلق سراحه وعاد إلى بولندا".



وأضاف: "كان تحقيق هذا الهدف أحد أولويات الدبلوماسية البولندية العام الماضي"، موضحا أن وزير الخارجية البولندي زبيغنيو راو أجرى شخصيا محادثات حول هذا الموضوع مع نظيره الإيراني.



يذكر أن والتشاك هو أستاذ في علم الأحياء في جامعة نيكولاس كوبرنيك في تورون بوسط بولندا.



في العام الماضي، ذكرت تقارير إعلامية حكومية إيرانية أن والتشاك واحد من عدة أجانب اعتقلوا بتهمة التجسس.



وقالت التقارير إنه أخذ عينات من التربة والمياه والملح من منطقة محظورة أثناء قيام الحرس الثوري الإيراني بإجراء اختبارات الصواريخ الباليستية.