«فنتك إيجيبت» تطلق أول أكاديمية رقمية في مصر

أعلن البنك المركزى عن إطلاق مبادرة «فنتك إيجيبت FinTech Egypt» التابعة للبنك المركزى، أول أكاديمية رقمية فى مصر «Digital Academy»، متخصصة فى تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين فى القطاع المصرفى والمالى، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

وجاء ذلك فى إطار استراتيجية البنك المركزى المصرى للتكنولوجيا المالية والابتكار، التى تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا؛ وموطنًا للجيل القادم من كوادر التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية مصر الرقمية 2030.

يأتى ذلك اتساقًا مع جهود البنك المركزى المصرى، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم فى تعزيز الشمول المالى، وخلق فرص عمل جديدة للشباب فى هذا المجال الواعد.

ويستهدف المركزى أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز فى مجال التكنولوجيا المالية، وأساسًا قويًا لصقل المهارات المهنية للعاملين بالقطاع المصرفى والمالى وقطاع التكنولوجيا المالية، بما يمكنهم من أداء الأعمال والوظائف المطلوبة منهم بكل كفاءة واحترافية، وكذلك مواكبة التحول الرقمى والتطور التكنولوجى المتسارع، وما يتبعه من تَغّيُّر نماذج الأعمال وسلوك العملاء.