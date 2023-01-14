محافظ المنوفية: البدء في الصيانة الشاملة لكوبري الباجور العلوي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم السبت، بدء أعمال التطوير والصيانة الشاملة بكوبري الباجور العلوي كونه محورا مروريا هاما يربط الباجور بمدينة شبين الكوم، من تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري، ويأتي هذا في إطار الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الطرق والكباري كونه أحد المحاور الرئيسية الهامة في عملية التنمية المستدامة.

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية بالتواجد الميداني بالموقع؛ لمتابعة الموقف التنفيذي أولا بأول وتذليل العقبات بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتسريع معدلات الأداء ونهو الأعمال وفق التوقيتات الزمنية المحددة؛ لتحقيق السيولة المرورية اللازمة أمام المواطنين والمركبات.

وكان محافظ المنوفية، تفقد الأسبوع الماضي كوبري الباجور العلوي؛ للوقوف على آخر المستجدات وتقديم الدعم اللازم، مكلفا بسرعة البدء في أعمال إحلال وتجديد الكوبري لخدمة أهالي المركز والقرى المجاورة .

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية أغلق كوبري الباجور العلوي اتجاه "القاهرة / شبين الكوم" أمام حركة المركبات والمارة بالتنسيق مع إدارة المرور لتنفيذ أعمال التطوير، ووضع مسار مروري لعدد من الطرق البديلة للكوبري وإرشادات تعريفية للسير من خلال شارع بنها مرورا بكوبري عوض حسن ثم مصرف أم خليفة، متجها إلى مدينة شبين الكوم؛ لمنع الاختناقات المرورية وتسهيل حركة المواطنين، وجار حاليا إزالة وتكسير البلاطات الخرسانية العلوية المتهالكة والويبات وإعادة رصفها.