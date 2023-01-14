وكيل الأعلى لتنظيم الإعلام: مصر لديها تجربة رائدة في التعامل مع الرقمنة الإعلامية

أكد وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صالح الصالحي، أن مصر لديها تجربة رائدة في التعامل مع الرقمنة الإعلامية، موضحا أن المجلس لديه رؤيه واستراتيجية واضحة يتعامل من خلالها مع الشركات العالمية بما يحافظ على الهوية المميزة للشعب المصري والعربي ويحافظ على العادات والتقاليد.

جاء ذلك في تصريح للصالحي إلى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس اليوم السبت، مؤكدا أن الإعلام هو صناعة التأثير وظهور وسائل التواصل الإعلامي الجديدة أدى بطبيعة الحال إلى زيادة هذا التأثير، مشددا على أن الإعلام يمثل قوة رئيسية لأي دولة.

وأشار إلى أهمية المؤتمر الثاني للإعلام العربي الذي انعقد بمشاركة مصرية وعربية وإفريقية ودولية موسعة والذي نظمه اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس، لافتا إلى أهمية تلك المؤتمرات والفعاليات التي تتضمن مشاركة علمية وعملية تساعد في وضع رؤية فعالة للتعامل مع القضايا المهمة.

وأوضح أن معطيات وأدوات الإعلام في الوقت الحالي تختلف عن أي وقت مضى من حيث خطورة تأثيرها لاعتمادها على التقنيات الحديثة في نقل المعلومة إلى كل بقاع الأرض خلال لحظات معدودة.

وتابع أن مفاهيم القوة قد تغيرت في عالمنا المعاصر، وارتبطت بشكل أكبر بوسائل الاتصال والمعلومات بتقنياتها الحديثة، إذ باتت القوة في حيازة المعلومات وكيفية استخدامها، والرد على الشائعات في أسرع وقت، وهو ما يسمى بالحرب الإعلامية.

وأوضح الصالحي أنه بين الماضي والحاضر اختلفت الظروف والآن تختلف الأدوات لفرض السيطرة على الشعوب والاقتصادات المختلفة إذا ما نظرنا لكل المجريات التي تحدث اليوم وعمليات الاستحواذ الكبرى التي تتم على مستوى الشركات الكبرى والاستثمار في مجالات تقنية مختلفة ومنها السيطرة على صناعة المحتوى التسوق الإلكتروني، والعملات المشفرة، والعالم الافتراضي.