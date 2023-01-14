• 253 ألفا قيمة الزيادات فى بعض موديلات عام 2022

واصلت أسعار السيارات ارتفاعها فى السوق المحلية بداية عام 2023، لتخيب آمال المواطنين الذين توقعوا أن تتراجع الأسعار مع فتح الاستيراد.

ورفعت شركات ستروين وجاك وشيرى وهافال أسعارها بقيمة تتراوح بين 30 و253 ألف جنيه.

سيتروين سى إليزيه

ارتفع سعر بيع الفئة الأولى منها بنحو 69 ألف جنيه لتصل إلى 459 ألف جنيه، وزادت الفئة الثانية بنفس القيمة إلى 499 ألف.

سيتروين C3

ارتفع سعر بيعها بقيمة وصلت إلى 216 ألف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 560 ألف جنيه، وزادت الفئة الثانية إلى 630 ألف جنيه.

سيتروين AirCross C3

ارتفع سعر بيعها بقيمة وصلت لـ253 ألف جنيه لتصل الفئة الأولى إلى 656 ألف جنيه، وزادت الفئة الثانية إلى 726 ألف جنيه.

سيتروين C4

ارتفع سعرها بقيمة وصلت لـ135 ألف جنيه ليصل بيع الفئة الأولى إلى 780 ألف جنيه، وزادت الفئة الثانية إلى 790 ألف جنيه ــ والثالثة لـ855 ألف والفئة الرابعة إلى 865 ألف جنيه.

سيتروين C5 Aircross

ارتفع سعرها بقيمة وصلت إلى 170 ألف جنيه ليصل بيع الفئة الأولى إلى 890 ألف جنيه، وزادت الفئة الثانية إلى 964 ألف جنيه ــ والثالثة لمليون و70 ألف جنيه. ألف جنيه.

جاك JS3

وارتفع سعر جاك JS3 بقيمة 60 ألف جنيه، والتى تقدم بفئة واحدة بلغ سعرها 539.900 ألف جنيه.

جاك JS4

قفز سعرها بقيمة تصل إلى 62 ألف جنيه، ليسجل سعر بيع الفئة الأولى 599.900 ألف جنيه، والثانية إلى 649.900 ألف جنيه.

جاك J7

وارتفعت بقيمة 60 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى لـ 609.900 ألف جنيه، والثانية إلى 639.900 ألف جنيه.

أريزو 5

ارتفع سعر شيرى أريزو 5 موديل 2023 المجمعة محليًا بقيمة تصل إلى 42 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 339,900 ألف جنيه، والثانية لـ 375.900 ألف جنيه، والفئة الثالثة وصلت إلى 399.900 ألف جنيه.

تيجو 3

ارتفع سعرها بقيمة 50 ألف جنيه ليصل سعر الفئة الوحيدة منها إلى 475 ألف جنيه.

تيجو 7

زاد سعرها بنحو 54 ألف جنيه، وبلغ سعر بيع الفئة الأولى إلى 550 ألف جنيه، والفئة الثانية 599 ألف جنيه.

شيرى تيجو 8

صعدت بقيمة تتراوح بين 55 إلى 65 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى 765 ألف جنيه والثانية 815 ألف جنيه.

شيرى تيجو 8 برو

ارتفع سعر شيرى تيجو 8 برو موديل 2023 بمقدار 65 ألف جنيه، ليصل سعر الفئة الأولى 870 ألف جنيه.

هافال جوليون

ارتفعت أسعار جوليون بقيمة تتراوح بين 70 إلى 79 ألف جنيه، ليصل سعر بيع الفئة الأولى إلى 699 ألف جنيه، والثانية 735 ألف جنيه، والفئة الثالثة 780 ألف جنيه، والرابعة 815 ألف جنيه.

هافال H6

قفزت بقيمة تصل إلى 75 ألف جنيه، لتبدأ من 825 ألف جنيه للفئة الأولى، و875 ألف جنيه للثانية، و925 ألف جنيه للفئة الثالثة، و 975 ألف جنيه للرابعة.