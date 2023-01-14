عميد آثار القاهرة يكشف تفاصيل اجتماع مركز الآثار والتراث العالمي بالأقصر بحضور زاهي حواس

زار الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، مركز الآثار والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة، واجتمع مع مجلس إدارة المركز، وتناول اللقاء العديد من القضايا الأثرية.

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة لمركز الآثار والتراث العالمي بالأقصر التابع لكلية الآثار جامعة القاهرة يضم في عضويته الدكتور زاهي حواس.

ومركز الدراسات الأثرية والتراث العالمي بالأقصر يتكون من 45 غرفة فندقية و10 قاعات للتدريس وقاعة مؤتمرات كبيرة تتسع لحوالي 250 فردا، فضلا عن مطاعم ومطابخ ومغاسل وخلايا شمسية للإضاءة ومكتبة ضخمة.

وسيؤدي المركز مهام رئيسة 4، هي الزيارات العلمية التعليمية للطلاب خصوصا في آثار الاقصر وأسوان تدريس بعض المقررات الأثرية لطلاب من الجامعات العالمية المتقدمة مع التدريب الميداني، واستضافة المؤتمرات والندوات وورش العمل العالمية والإقليمية والمحلية مع الإقامة والتدريب، وإنشاء مجلة دولية متخصصة في الآثار يكتب فيها العلماء الدوليين وغير ذلك من الأنشطة.

من جهته، قال الدكتور أحمد رجب عميد كلية الأثار جامعة القاهرة إنه بحث مع الدكتور زاهي حواس، والحضور بعض التفاصيل الخاصة ببدء تشغيل المركز وكذلك بعض القضايا الأثرية.

وأشار في تصريحات ل "الشروق"، إلى عقد جلسة افتتاحية لمجلس إدارة المركز بحضور زاهي حواس وتم الاتفاق على جميع بنود التشغيل ومراحل وحل جميع المشكلات التي تعوق التشغيل والاستعداد لبدء التشغيل بدعم كامل ولا محدود من الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة الذي ذلل كل العقبات أمام إنشاء وتجهيز هذا المركز ليكون مركز إشعاع ثقافي وحضاري حقيقي لجامعة القاهرة في الصعيد.