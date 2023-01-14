 رئيس الوزراء العراقي يقيم مأدبة غداء تكريما لضيوف العراق في خليجي 25 - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يقيم مأدبة غداء تكريما لضيوف العراق في خليجي 25

د ب أ
نشر في: السبت 14 يناير 2023 - 9:05 م | آخر تحديث: السبت 14 يناير 2023 - 9:05 م

أقام رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مأدبة غداء على ضفاف نهر دجلة في بغداد على شرف وفد إتحادات كرة القدم الخليجية المشاركة في خليج 25.

وذكر بيان للحكومة العراقية، أن السوداني أعرب عن امتنانه للمشاركين والمساهمين في إنجاح البطولة وقرار استضافتها في مدينة البصرة الفيحاء.

وأكد الأهمية الرمزية لهذه البطولة، وحرص الحكومة خلال خمسين يوما من عمرها على تذليل جميع العقبات أمام انطلاقها.

وقال السوداني "لقد تحول خليجي 25 ، إلى عرسٍ عربي، ولقاءٍ أخوي على أرض العراق، بما هو أكبر من مجرد مناسبة رياضية" .

وكشف رئيس الوزراء العراقي،عن أن التسهيلات التي رافقت البطولة على الحدود ستستمر إلى ما بعدها، وأن العراقيين يرحبون بأشقائهم من دول الخليج بين أهلهم وإخوانهم.


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