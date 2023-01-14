ضابط متقاعد يحذر من مشكلات للجيش الأوكراني بسبب مدرعات أمريكية

قال خبير عسكري أمريكي، إن الجيش الأوكراني سيواجه مشكلة جديدة بسبب مدرعات أمريكية من المقرر أن يستلمها قريبا من واشنطن.



وصرح الخبير جيف جايغر، وهو ضابط أمريكي متقاعد، في مقالة نشرها موقع "19FortyFive"، بأن أوكرانيا ستواجه مشكلات في استخدام عربات نقل الجنود القتالية من طراز "برادلي".



وأضاف أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن استخدام هذا الطراز وصيانته يتطلب مستويات كبيرة من المعرفة الفنية والتكتيكية، لأنها منظومة تكنولوجية عالية ومعقدة للغاية.



وأوضح الخبير أن الجيش الأوكراني سيحتاج وقتا طويلا ليتمكن من استخدام هذه العربات، لأنه بحاجة للتدريب على استخدامها والعمل على دمجها في قطاعاته المدرعة.



ولفت الخبير إلى أن القوات الأوكرانية ستواجه أيضا مشاكل في صيانة ودعم هذه المركبات القتالية، لأنها تتطلب كميات كبيرة من قطع الغيار ومعدات الاتصال.



وتابع: "عمليات الصيانة تتطلب توقيع عقود منفصلة مع عدة مقاولين مختلفين، وذلك سيزيد من صعوبة الأمر".



ورأى أن كل هذه المشكلات، ستقوض وتحد من أية محاولات لتنفيذ عمليات هجومية من جانب القوات الأوكرانية.