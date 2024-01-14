عمرو الليثي يشارك في الاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية ومؤتمر الإعلام العربي بتونس

يشارك الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، في الاجتماع التنسيقي لاتحادات البث العالمية التي ستقام في العاصمة التونسية، في السادس عشر من يناير الجاري؛ لتلبية دعوة من مدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية، المهندس عبد الرحيم سليمان.



ويشارك "الليثي"، ممثلا للاتحاد في الاجتماع الذي يضم رؤساء 8 اتحادات بث دولية، حيث يجري مباحثات مع رؤساء هيئات الإذاعة والتلفزيون في الدول العربية حول سبل التعاون المشترك في مجالي التبادل البرامجي والإخباري، بجانب توقيع اتفاقيات الشراكة مع اتحادي البث الأوروبي والآسيوي.



وعلى صعيد آخر، يشارك "الليثي"، في مؤتمر الإعلام العربي تحت عنوان "الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي"، الذي سيعقد يومي 17 و18 يناير الجاري بالعاصمة تونس.