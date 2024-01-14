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يواجه ريال مدريد غريمه التقليدي برشلونة، مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك في الرياض، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

نجح ريال مدريد في التأهل لنهائي السوبر الإسباني بعدما تخطى عقبة عدوه اللدود أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي بنتيجة 5-3.

في حين تأهل برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسباني بعد تخطيه عقبة أوساسونا في نصف النهائي بهدفين دون رد.

ويذاع نهائي السوبر الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة عبر شبكة قنوات ssc السعودية على أن يعلق عليها فارس عوض ومحمد حسين.