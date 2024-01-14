 النواب يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد غدا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النواب يرفع الجلسة العامة ويعاود الانعقاد غدا

صفاء عصام الدين وأحمد عويس:
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 2:45 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 2:45 م
رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.

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