ترك الآلاف أحذيتهم في ساحة دام بمدينة أمستردام بعد ظهر اليوم، تخليداً لذكرى الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل لمدة 100 يوم على قطاع غزة.

وبحسب موقع «هولندا اليوم»، أمضى المتطوعون ساعات في ترتيب الآلاف من الأحذية، التي ترمز إلى الأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا.

وتدعو مؤسسة «ازرع شجرة زيتون»، التي تقف وراء هذا الإجراء، الناس إلى عدم نسيان هؤلاء الأطفال وبذل كل ما في وسعهم لوقف العنف إلى الأبد.

وتقول مديرة المؤسسة إستير فان دير موست: «هناك عدد كبير جدًا من الأطفال استشهدوا خلال 99 يومًا ويجب أن يتوقف ذلك، هذه أيضًا لحظة حداد علينا التأمل فيها، ولكن يجب علينا أيضًا الاستمرار حتى يتوقف هذا إلى الأبد».

وبحسب الموقع، فقدت مديرة «ازرع شجرة زيتون»، حماتها وأخت زوجها وابنة أختها في التفجيرات التي وقعت في غزة.

وقال أحد المارة: «أقف هنا وأنا أشعر بحزن شديد على الضحايا الأبرياء، وعلى كل هؤلاء الأطفال، أقف هنا ممتلئًا بالعجز واليأس إلى حد ما»، وأضاف آخر: «إنها أحذية كثيرة ومؤلمة حقًا، نعم، إنها تؤثر علي».

كما قرأ أشخاص هولنديون معروفون وغير معروفين أسماء الأطفال الذين استشهدوا عند وضع الأحذية، وعقب الممثل آبي شلغوم: «إنهم أطفال، أطفال كان لهم مستقبل، لكن هذا المستقبل لم يعد موجودًا، الرسالة اليوم هي أن الحرب يجب أن تتوقف وأننا يجب أن نفكر في الأطفال، يجب أن نفعل ذلك معًا، مع كل الهولنديين والإسرائيليين والفلسطينيين، كل شخص مهم، كل حياة لها أهميتها».