أبو عبيدة: قادة العدو يتلذذون بتعذيب الأسرى وقتلهم في السجون

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن «طوفان الأقصى» المعركة التاريخية المفصلية في حاضر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية والعربية.

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد: «تلك الصرخة التي دوت في سمع الزمان وملأت بقوة الله بصر الدنيا؛ لتحرر كل الشعوب والأمم المستعبدة، وتعطي نموذجا كيف للكف أن يناطح المخرز».

وأكمل: «تلك الصخرة تعطي نموذجا كيف لاحتلال عنصري بغيض يراد له أن يكون قدرًا لشعبنا، ويصبح الكيان الأكثر بشاعة أمام كل العالم بسحق كبريائه والرد على عنجهيته في 7 أكتوبر، ومواجهة بطشه وإجرامه في معركة أسطورية تبدو من نسج الخيال ودرب المستحيل».

وتابع: «نذكر العاجزين من قوى العالم الذي تحكمه شريعة الغاب، أن العدوان بلغ أقصى مداه على أقصانا، وبدأ تقسيمه الزماني والمكاني، وأحضرت البقرات الحمر تطبيقا لخرافة دينية مقيتة مصممة للعدوان على أمة كاملة».

ونوه أن «جريمة العدو بلغت بحكومته الفاشية حد المطالبة بسحق شعب فلسطين وتهجيره وتدنيس مقدساته علنا وقتله ببطء في أراضي غزة والضفة الغربية والقدس وفلسطين المحتلة عام 1948».

ولفت إلى أن «قادة العدو بسادية وعنصرية جبانة يتلذذون بتعذيب الأسرى وقتلهم في السجون، ويشددون الخناق على غزة لإشباع غرائز جمهورهم المعبأ بالحقد والكراهية على كل ما هو عربي ومسلم».