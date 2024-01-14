 أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام غاز مسيل للدموع محظور في ساحة المعارك - بوابة الشروق
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أوكرانيا تتهم روسيا باستخدام غاز مسيل للدموع محظور في ساحة المعارك

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 1:30 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 1:30 م

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم الأحد، أن البلاد تتهم روسيا باستخدام متفجرات، تحتوي على مركبات كيميائية محظورة ضد جنود أوكرانيين، في خنادقهم.

وأضافت أنه تم تسجيل 626 حالة، منذ بدء الحرب، قبل حوالي عامين. وتابعت أنه منذ بدء يناير، كانت هناك 51 حالة، مع اتجاه متزايد يصل إلى 10 هجمات يوميا.

وتردد أن المتفجرات، التي تحتوي على غاز مسيل للدموع، تم إسقاطها من طائرات مسيرة أو إطلاقها بواسطة المدفعية. ويتم استخدام الغاز السام أيضا من قبل الشرطة في الكثير من المناطق.

واستخدام مثل هذا الغاز في الحرب محظور، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة الكيميائية، التي وقعتها موسكو أيضا.

ولم يتسن التحقق من المزاعم الأوكرانية من مصدر مستقل.


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