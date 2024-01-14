تبادل الكهرباء بين إيران وتركيا بمقدار 600 ميجاوات

أصبح تبادل الكهرباء بين إيران وتركيا متاحا بمقدار 600 ميجاواط بعد مرور 16 شهرا على الاتفاق الذي توصل إليه البلدان في هذا الصدد.



وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن المدير العام للشئون الدولية في وزارة الطاقة الإيرانية، مجتبى أكبري، قال إن تبادل الكهرباء ضروري نظرا لاختلاف الوقت وتباين أيام العمل والعطل في إيران وتركيا وذروة حاجة البلدين للكهرباء.



وأضاف أنه بناء على ذلك تستورد إيران الطاقة الكهربائية من تركيا في فصل الصيف، إلا أنها تصدر إليها الكهرباء في الفصول الأخرى.



وكان وزيرا الطاقة الايراني والتركي قد توصلا في العام 2022 الى اتفاق لربط شبكة الكهرباء في كلا البلدين بالتقنية الحديثة، حيث تحقق هذا الامر بعد مرور 16 شهرا.



يذكر أن ربط شبكة الكهرباء بين إيران وتركيا الذي تم من خلال مدينة خوي الايرانية إلى مدينتي فان ودجو بايزيد التركيتين، بإمكانه أن يوفر عائدات مالية لإيران تبلغ 12 مليون يورو في كل عام.



يذكر أن الربط الكهربائي بين إيران والدول المجاورة قد شهد نموا بنسبة 30% خلال العامين الماضيين.