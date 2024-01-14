اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة لعدد من المسئولين بقنا

صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بأن اللجنة الدائمة لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، وافقت علي تجديد الثقة في كلا من محمد على دعية مديرا عاما لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد أبو العباس محمود السمان مديرا عاما للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة، وطارق على نور الدين مديرا عاما لإدارة قوص التعليمية، وعفت محمد أحمد مديرا عاما لادارة أبوتشت التعليمية، ووفاء محمد رشاد مديرا عاما لإدارة دشنا التعليمية.

وأضاف أن اللجنة ضمت في عضويتها كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام المساعد ، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومحمد يوسف الراوى مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، وحمدي حسين المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

وتابع محافظ قنا أنه يسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة.