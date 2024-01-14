أبو عبيدة: ترقبوا نصر الله القريب ووعده بالفتح الكبير

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن الاحتلال دمر خلال 100 يوم معظم مساجد قطاع غزة، ودنس وأحرق وجرف تلك التي وصلت إليها آلياته على الأرض، وأوقف الأذان والصلاة.

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن «الاحتلال يشن حربًا دينية واضحة؛ استكمالا لما بدأته عصابات الصهيونية الدينية من حرب على المسجد الأقصى»، قائلًا إنه «نذير شؤم ودمار على هؤلاء القتلة النازيين إذ لا قبل لهم بالحرب على الله، الثابت بنص التوراة والإنجيل والقرآن».

وأكمل: «إن أضعف الإيمان لمن عجز عن نصرة الدماء البريئة، أن ينصر دين الله إذ هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، فلتقم صلوات القيام والقنوت في هذا الشهر الحرام في كل مساجد العالم، ولترفع الدعوات لرب العالمين بنصر عباده المؤمنين ودحر وتدمير المجرمين المعتدين، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز».

واستطرد: «يا شعبنا العظيم الصابر المرابط، 100 يوم وما كلّت عزائم مجاهدين وما آلت لهم قناه وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، 100 يوم وشعبنا العظيم الأسطورة يقف شامخا على أرضه رغم الألم والجراح ويسطر أروع ملحمة في الصمود والتحدي والكبرياء».

واختتم: «ترقبوا نصر الله القريب ووعده بالفتح الكبير ودخول المسجد الأقصى المبارك يقينا بالله وثقة به، وإن فجر الحرية لكل شعبنا يقترب بأمر الله، ولن يضيع الله جهد ودماء وآلام أهلنا وشعبنا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».