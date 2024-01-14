إسرائيل: البنك المركزي يتوقع أن يتجاوز إجمالي تكلفة الحرب في غزة 200 مليار شيكل

أشارت تقديرات بنك إسرائيل "البنك المركزي" إلى أنه سيتم إنفاق حوالي 210 مليارات شيكل جديد، على نفقات الحرب، طبقا لما ذكرته القناة الإسرائيلية الـ12، في تقرير يدرس تبعات الحرب في غزة، على اقتصاد إسرائيل.

ومنذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، استثمرت إسرائيل 7ر24 مليار شيكل جديد(6ر6 مليار دولار)، من أموال الدولة في جوانب مختلفة من المجهود الحربي، بما في ذلك تكاليف الدفاع عبر جميع حدود إسرائيل وتمويل أكثر من 100 ألف من الأشخاص النازحين، الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب البلاد، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وأضاف البنك أنه تم تخصيص حوالي 930 مليون شيكل جديد أيضا لرعاية الصحة العقلية والجسدية للضحايا خلال وبعد هجوم حركة "حماس" الذي وقع في السابع من أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز حوالي 240 أسيرا.

وأضافت القناة الإسرائيلية الـ12 أن تكاليف إصلاح وإعادة تأهيل المناطق المدمرة، على طول حدود غزة، ستصل إلى حوالي 400 مليون شيكل جديد والأضرار في الشمال نتيجة للهجمات عبر الحدود من لبنان ستصل إلى حوالي 250 مليون شيكل جديد.