نتنياهو: الحرب تتطلب نفقات أمنية أكبر بكثير مما خططنا له

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن «الحرب في غزة، ستستمر أشهرا عدة أخرى»، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي قبل التصويت على تعديل ميزانية عام 2024، تحدث نتنياهو عن مرور 100 يوم عن الحرب في غزة.

وقال في تصريحات خلال الاجتماع: «يجب علينا إدارة هذه الحرب، والتي سوف تستغرق أشهرا عدة أخرى، ولذلك فإننا نناقش ميزانية الحرب اليوم».

ولفت إلى أن «هذه الميزانية تتضمن نفقات أمنية أكبر بكثير مما كان مخططا له في الميزانية الأصلية لعام 2024، التي أُقِرَّت العام الماضي».

ووعد نتنياهو، بأن يتضمن تعديل الميزانية أيضا منحا خاصة لجنود الاحتياط وأسرهم، وأيضا للمقاتلين المتطوعين.

وختم بالقول: «أنا على استعداد للجلوس هنا (لتعديل الميزانية) طالما استغرق الأمر، وإذا كان ذلك ممكنا الليلة فسننهي هذا الأمر. سنقدم ميزانية حرب لدولة إسرائيل. ميزانية تعدنا بالأمن والمستقبل».

وكشفت تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية، في وقت سابق، أن إسرائيل ستواجه ارتفاعا كبيرا في عجز الموازنة العامة للدولة، في عام 2024، بسبب حرب غزة، التي دخلت شهرها الرابع.

وتشير الأرقام التي نشرتها صحيفة «جلوبس» الاقتصادية، إلى أن تكلفة حرب غزة يمكن أن تتراوح بين 19 إلى 24 مليار دولار، حسبما تظهر مسودة مشروع موازنة عام 2024، التي من المقرر أن يتم التصويت عليها مساء اليوم الأحد.