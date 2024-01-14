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البرلمان العراقي يخفق في انتخاب رئيسه الجديد

البرلمان العراقي
البرلمان العراقي
د ب أ
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 12:23 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 12:23 ص

أخفق البرلمان العراقي بعد منتصف ليل السبت /الأحد في حسم تسمية رئيس جديد للبرلمان العراقي بعد جلسة مسائية استمرت لعدة ساعات.

وذكرت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان العراقي خاض مساء اليوم، جولة أولى لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، بحضور   314نائبا من أصل 329 من نواب البرلمان حيث تنافس على المنصب 6 مرشحين حقق اثنان منهم وهما النائب شعلان الكريم و سالم العيساوي أعلى الأصوات.

وأوضحت مصادر في البرلمان العراقي، أن نواب البرلمان لم يتمكنوا من إتمام عقد جولة تصويت ثانية لحسم التنافس بين الفائزين الإثنين، بعد أن دخلت جميع الكتل في البرلمان في اجتماعات ثنائية لبلورة موقف موحد بشأن استكمال المضي بعملية التصويت هذه الليلة من عدمها.

وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أن البرلمان رفع الجلسة إلى إشعار آخر .

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