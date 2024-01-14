الأمطار تغرق شوارع البحيرة وتعطل حركة المرور

تعرضت مدن وقرى محافظة البحيرة، لسقوط أمطار غزيرة ورعدية، جراء حالة الطقس المتقلب، ما أدى لغرق الشوارع بمياه الأمطار ووجود تجمعات للمياه بالشوارع، أثر على حركة المرور.

ووجهت نائب محافظ البحيرة، الدكتورة نهال بلبع، الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة بمراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الأمان والاشتراطات بها أثناء نقل المواطنين للمحافظات المجاورة؛ بسبب الطقس السيئ والرياح.

وشددت بلبع، على رؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ورؤساء مجالس إدارات الشركات الكهرباء ومياه الشرب ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري، والحماية المدنية، والإسعاف، بضرورة الالتزام لمواجهة أي ظروف طارئة بالمعدات اللازمة، وجاهزية جميع المعدات، والمتابعة المستمرة والدورية؛ لتطهير صفایات، ورفع مياه الأمطار، ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف.