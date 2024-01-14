9% فقط من الإسرائيليين يعتقدون بالانتصار على غزة

أفاد استطلاع رأي حديث لمنظمة «هالاف البحثية» أجرته على عينة من المستوطنين، أنه هناك حالة من اليأس، أدت إلى أن لا تتخطى نسبة المعتقدين بانتصار جيش الاحتلال الـ٩٪.

ونشرت صحيفة «معاريف العبرية» استطلاع لمنظمة «هالاف البحثية» شمل نحو ٥١٥ من المستوطنين حول آرئهم في مدى انتصار جيش الاحتلال فى حربه على غزة.

وأظهر الاستطلاع أن ٥٣٪، يعتقدون بعدم تحقيق الاحتلال نصرًا خلال الـ١٠٠ يوم الماضية من الحرب على قطاع غزة، بينما يعتقد ٢٢٪ تعرض الاحتلال للهزيمة على يد المقاومة الفلسطينية، بينما يجد ٨٪ أن هزيمة الاحتلال كانت ساحقة خلال الحرب.

وأوضح الاستطلاع أن نسبة التشاؤم تزداد لدى أنصار المعارضة إذ لا يتجاوز المعتقدون بالنصر بينهم الـ٢٪ بينما يري ٢٦٪ منهم تكبد الاحتلال خسائر خلال الحرب.

وأشار الاستطلاع إلى وجود حالة تردد بين عدد من المستوطنين إذ أن ٨٪ من المستوطنين لم يجدوا جواب واضح على ثقتهم فى أداء جيش الاحتلال.