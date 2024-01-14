قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن الكتائب استهدفت على مدار 100 يوم وأخرجت عن الخدمة 1000 آلية عسكرية إسرائيلية توغلت في قطاع غزة شماله ووسطه وجنوبه.

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن الكتائب نفذت مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل الاحتلال.

وأكمل: «أبدع مجاهدونا ولا يزالون رغم الفارق الهائل في ميزان القوى المادي والعسكري، وما يرتكبه العدو من جرائم إبادة ومجازر تمثل علامة مسجلة باسمه في التاريخ».

وأكد أن «عناصر القسام حافظوا خلال 100 يوم على تماسك صفوفهم، وازدادوا قناعة بضرورة الدفاع عن أرضهم، وسطروا ملاحم عز نصيرها في هذا الزمان، كما استبسلوا في تكبيد العدو خسائر هائلة في صفوف ضباطه وجنوده».