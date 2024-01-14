لندن: المدنيون في روسيا يشعرون بتأثير حرب أوكرانيا على خدمات الرعاية الصحية

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد، بأنه من المرجح جدا أن يشعر المدنيون بتأثير حرب أوكرانيا على خدمات الرعاية الصحية في روسيا.

وجاء في التقييم الاستخباراتي اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن وسائل الإعلام الروسية ذكرت أن عامة المواطنين يعانون من أجل الوصول إلى خدمات المستشفيات في أنحاء البلاد.

كما تم الإبلاغ عن وجود نقص في المنتجات الطبية، التي تشمل المضادات الحيوية واسعة المجال.

ومن المرجح أن تساهم الحرب بشكل كبير في تفاقم هذا الوضع، حيث تقوم المستشفيات بمعالجة الجنود المصابين، بحسب ما ورد في التقييم.

وتضطر الحكومة، إلى تقليل المرافق الصحية المدنية في أنحاء البلاد؛ بسبب نقص الطواقم الطبية وبسبب الضغوط المالية.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية، تحديثا يوميا بشأن الحرب، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022.

وتتهم موسكو، لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب