أشاد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بعدم تقديم روي فتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، وعدا بالتتويج بكأس أمم أفريقيا 2023، مشيرا إلى شعور محمد صلاح، قائد الفراعنة، بالتغيير وأن الاتحاد يساند كل المنتخبات بقوة.

يواجه منتخب مصر نظيره موزمبيق، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

قال جمال علام في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورتس 2»::" شعر محمد صلاح أثناء حديثه مع اللاعبين بالتغيير بالفعل ومساندة اتحاد الكرة الكبيرة للمنتخبات، وهذا يعود لتركيز الاتحاد على المنتخبات حاليات مع ترك إدارة الدوري لرابطة الأندية".

أضاف جمال علام:" ناقشنا كيفية تواصل اللاعبين مع أسرهم في كوت ديفوار بسهولة، إنها تفاصيل بسيطة ولكن تشكل الفارق في صفاء ذهن اللاعبين".

أشار جمال علام:" تصريحات فيتوريا برفض تقديم وعود بالتتويج بكأس أمم أفريقيا أراها عقلانية، البطولة يشارك فيها 24 منتخب وكل واحد يسعى للتتويج بالبطولة ومن ضمنهم منتخب مصر وفيتوريا سيعمل على التتويج باللقب".

أوضح جمال علام:" لعبنا ضد بلجيكا قبل كأس العالم الماضي وفزنا عليهم، لذا يجب أن نقوم بشيء جيد ونصل لمراحل متقدمة في البطولة حال وصولنا لكأس العالم المقبل".

أكد جمال علام:" وضعنا خطط للوصول لكأس الأمم الإفريقية والأولمبياد والآن لدينا خطط لما بعد الوصول للبطولتين".

ويتواجد منتخب مصر على رأس المجموعة الثانية في كأس أمم أفريقيا 2023 والتي تضم منتخبات موزمبيق وغانا والرأس الأخضر «كاب فيردي».