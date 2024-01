سيكو فوفانا يتوج بجائزة رجل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو

توج الإيفواري سيكو فوفانا، مهاجم فريق النصر السعودي، بجائزة رجل مباراة كوت ديفوار وغينيا بيساو، بعدما ساهم في فوز منتخب بلادة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء السبت، على ملعب استاد إبيمبي «الحسن واتارا الأولمبي»، في افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2023.

ونجح سيكو فوفانا في تقديم مباراة رائعة ضد غينيا بيساو في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، حيث ساهم فوفانا الذي يلعب لفريق النصر السعودي في فوز منتخب بلاده بتسجيله هدفا صاروخيا وكذلك بعد أداء جيد دفاعيا وهجوميا.

وتغلب منتخب كوت ديفوار على غينيا بيساو بهدفين دون رد عن طريق فوفانا وجان فيليب كاراسو.

ويتواجد منتخب كوت ديفوار في المجموعة الأولى بكأس أمم أفريقيا 2023 والتي تضم منتخبات غينيا الاستوائية ونيجيريا وغينيا بيساو.

