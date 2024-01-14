يخطط موظفون فيدراليون في 20 وكالة ووزارة أمريكية، للإضراب عن العمل يوم الثلاثاء المقبل احتجاجا على طريقة تعامل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بحسب موقع "المونيتور" المستقل.

وأشار الموقع إلى أنه من المتوقع أن ينضم العديد من الموظفين بوكالات أخرى إلى الإضراب من بينها إدارة الغذاء والدواء وإدارة الطيران الفيدرالية ووكالة حماية البيئة، وخدمة المتنزهات الوطنية.

ويعكس الإضراب المخطط له الغضب المتزايد بين المسؤولين الأميركيين بسبب رفض إدارة بايدن الدعوة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة، في حين أدى العدوان الإسرائيلي إلى استشهاد أكثر من 23 ألفا وإصابة نحو 60 ألفا آخرين، ونزوح حوالي 1.9 مليون فلسطيني.

* مانعرفه عن "الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام" ولماذا يدعو للإضراب؟

هي مجموعة تتكون من عشرات الموظفين الحكوميين الذين سيضربون عن العمل في يوم أطلقوا عليه "يوم الحداد" لمرور 100 يوم على الهجوم الإسرائيلي في قطاع غزة، في حين توقع القائمون على الفعالية انضمام المئات إلى الإضراب.

وتشمل هذه الوكالات المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، ووزارات الخارجية، والدفاع، والأمن الداخلي، وشؤون المحاربين القدامى، فضلًا عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ومختبر الأبحاث البحرية، وفقا لقائمة حصل عليها موقع "المونيتور".

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الإضراب يعد خروجًا جذريًا عن الطريقة التي اتبعها ظهر كبار الموظفين الفيدراليين للتعبير عن عدم موافقتهم على سياسة البيت الأبيض في الماضي، والتي كانت تقتصر عادةً على التسريبات الإعلامية أو الاستقالات العامة بسبب السياسة.

وتابعت الصحيفة ان بعض الافراد فيما يسمى حديثا بـ"الاتحاد الفيدرالي المتحد من أجل السلام" يقولون إن لديهم التزامات من أشخاص داخل 22 وكالة اتحادية بشأن الإضراب، بما في ذلك من المكتب التنفيذي للرئيس، ووكالة الأمن القومي، والأمن الداخلي، ووزارة الدفاع، وإدارة الغذاء والدواء.

* لماذا برزت المخاوف في إدارة بايدن؟

برزت الخلافات الداخلية في سياسة إدارة الرئيس بايدن إلى الرأي العام عندما بدأت الولايات المتحدة في زيادة إرسال الأسلحة والذخيرة لإسرائيل لاستخدامها في الحرب على غزة.

وشملت القضايا المحددة التي يقام من أجلها للإضراب عرقلة أمريكا لحملات وقف إطلاق النار داخل الأمم المتحدة، وتجاوز الكونجرس لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.

يأتي ذلك بعدما أرسلت إدارة بايدن حتى الآن ما يزيد عن 14 مليار دولار إلى إسرائيل إلى جانب دعم عسكري كبير، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد النازحين الفلسطينيين منذ ذلك الحين يبلغ 1.9 مليون شخص، بما يمثل 85 ٪ من سكانها.

وقال أحد منظمي الإضراب لمنظمة العفو الدولية إن سبب الاحتجاج: "نابع من رغبة جماعية في فعل ما في وسعنا للتأثير على سياسة إدارة بايدن بشأن هذه القضية".

وأضافوا: "ما ترونه من خلال هذا الجهد هو شيء غير عادي للغاية، وهو أن تظهر المعارضة من خلال فعل جسدي".

وللحد من الثورات الداخلية، ورد أن مسؤولي البيت الأبيض عقدوا اجتماعات مع مساعديهم للاستماع لمخاوفهم، بما في ذلك "جلسات استماع" بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن والموظفين الأمريكيين العرب والمسلمين واليهود.