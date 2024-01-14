مفارقة برتغالية غريبة تصدم مدربي الفراعنة

على الرغم من أن المدرسة البرتغالية حديثة العهد على مستوى القيادة الفنية للمنتخب الوطني، إلا أن بعض المفارقات الغريبة على مستوى النتائج شهدتها السنوات الأخيرة للفراعنة.

البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر، فشل في تحقيق الفوز على منتخب موزمبيق (وهو منتخب البلد الناطق بالبرتغالية)، ليتعادلا 2-2 في افتتاح مشوارهما بكأس أمم أفريقيا.

الفشل الذي صاحب فيتوريا في التفوق على منتخب "برتغالي اللغة"، ليس هو الأول من نوعه، حيث سبقه مواطنه كارلوس كيروش وتعادل بنفس النتيجة مع منتخب أنجولا ضمن تصفيات كأس العالم في لواندا، وأيضا بعد التأخر بهدفين نظيفين.

منتخب آخر ناطق باللغة البرتغالية، أزعج مدرب برتغالي للفراعنة وهو غينيا بيساو الذي فز عليه منتخب كارلوس كيروش بصعوبة أيضا "1-0" في افتتاح مشوار المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية 2021، حيث كان هدف محمد صلاح كافياً للتقدم المتأخر في الدقيقة 69.

يذكر أن منتخب مصر سيلاقي منتخب آخر يمثل بلداً تتحدث البرتغالية كلغة رسميةً، وهو منتخب الرأس الأخضر في ثالث جولات دور المجموعات وذلك بعد أن يكون الفراعنة قد اصطدموا بغانا يوم الخميس المُقبل.