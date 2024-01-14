المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: إيران تؤيد دائما مبدأ الصين الواحدة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن إيران تعلن مرة أخرى دعمها الثابت لحق جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها فضلا عن إعادة توحيد الصين على أساس التنمية السلمية لكلا جانبي المضيق.



وأضاف كنعاني، ردا على سؤال حول نتائج الانتخابات التايوانية، أن إيران تعتمد في سياستها الخارجية احترام السلامة الإقليمية والسيادة الوطنية للدول، وعلى هذا الأساس تعلن دائما دعمها لمبدأ الصين الواحدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).



وقال كنعاني "وفي هذا الصدد، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعلن مرة أخرى دعمها الثابت لحق جمهورية الصين الشعبية في الدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها فضلا عن إعادة توحيد الصين على أساس التنمية السلمية لكلا جانبي المضيق".