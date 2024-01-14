 القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي - بوابة الشروق
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القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

مصطفى عطية
نشر في: الأحد 14 يناير 2024 - 1:19 م | آخر تحديث: الأحد 14 يناير 2024 - 1:20 م

ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن بني سويف والبحيرة القبض على شخصين بتهمة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام، وبالتنسيق مع مديريتى أمن بنى سويف والبحيرة من ضبط تاجر بدائرة مركز شرطة بنى سويف وبحوزته مبالغ مالية من العملات الأجنبية والمحلية في بني سويف.

وفي البحيرة، ضبط مالك ثلاجة مُجمدات لحوم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وبحوزته مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.


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