يديعوت أحرونوت: عنف وفوضى بفنادق إيواء الإسرائيليين النازحين

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يعيش المستوطنون الإسرائليون النازحون من شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من الإرهاق والعنف والتكدس جراء نزوحهم في فنادق مخصصة هربًا من صواريخ المقاومة في لبنان.

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» نقلا عن وزارة الرعاية الاجتماعية الإسرائيلية أن نحو ٤٠٪ من الفنادق التي تئوي نازحي الشمال تعاني التكدس بواقع ١٥٠ شخصا للفندق الواحد.

وأضاف التقرير أن ٤٥٪ من فنادق الإيواء تشهد شجارات تصل في بعض الأحيان إلى حد الاشتباك بالأيدي وتخريب الممتلكات نتيجة مشاكل متعلقة بانعدام خصوصية عائلات المستوطنين.

وأوضح التقرير أن التنسيق الجيد يغيب عن ٣٠% من الفنادق ما يتسبب في المشاكل الاجتماعية المذكورة بين النازحين.

وأوضح التقرير أنه لا يوجد موعد متوقع لعودة مستوطني الشمال لأماكنهم وتوقف حالة النزوح بفنادق الإيواء.