أبو عبيدة: جلّ ما نقاوم به عدوان الصهاينة من صنع كتائب القسام

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، إن الملاحم التي سطرها عناصر الحركة مما أعلنت عنه وما لم تعلن عنه، «ستخلد كواحدة من أعظم وأعدل وأقدس المعارك في تاريخ الأمة العربية والإسلامية».

وأضاف في كلمة تعد الأولى بالصوت والصورة منذ 23 نوفمبر الماضي، بثتها قناة «الجزيرة»، مساء الأحد، أن جميع الأسلحة المستخدمة في مقاومة الاحتلال من صنع الكتائب.

وأكمل: «جل ما نقاوم به عدوان الصهاينة من صنع الكتائب، من عبوات ناسفة وراجمات ومدافع ومضادات للدروع وقنابل من مختلف أنواعها والرصاص».

ونوه بأن «تلك الصناعات لم تكن لتجدي نفعا أمام الترسانة الأمريكية القذرة، لولا صناعة الإنسان المقاتل الفلسطيني المقاتل المجاهد، الذي لا تقف قوة في الأرض أمام إرادته وإصراره على مواجهة قاتلي أجدداه ومحتلي تراب أرضه»، بحسب تعبيره.

وأكد أن «كسر عدوان العدو لم يكن ليحدث لولا عطاء وصمود وعظمة شعب حر شامخ؛ يجود بكل عزة وكبرياء بكل شيء».