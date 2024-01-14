المقاومة الإسلامية تقصف 3 قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا

جددت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الأحد، قصف ثلاث قواعد عسكرية أمريكية داخل الأراضي العراقية والسورية بسلسلة هجمات صاروخية وطائرات مسيرة.

وذكرت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان صحفي، أنها هاجمت ثلاث قواعد عسكرية أمريكية في العراق وسوريا، شملت قاعدتي خراب الجير وكونيكو في سوريا وقاعدة مطار أربيل في إقليم كردستان شمالي العراق بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة.



وأوضح البيان أن هذه الهجمات تأتي في إطار نهج المقاومة الإسلامية في العراق لمهاجمة "قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة وردا على مذابح الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة".

وتعهدت المقاومة الإسلامية في العراق بمواصلة "قصف معاقل العدو".