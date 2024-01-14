بوتين: قوة روسيا تتعاظم على جميع الأصعدة بما في ذلك اقتصادها

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن قوة روسيا تتعزز في المجالات كافة، بما في ذلك اقتصادها الذي أصبح الخامس في العالم.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله ردا على الصحفيين: "نحن نعزز الدولة في جميع النواحي، وأولها الاقتصاد".

وأضاف بوتين: "على الرغم من كل القيود وكل الصعوبات التي نواجهها، أصبح الاقتصاد الروسي الأول في أوروبا من حيث تعادل القوة الشرائية. لقد احتلينا المركز الأول في أوروبا وأصبحنا الاقتصاد الخامس في العالم"، وأشار إلى أن هذه الاقتصادات هي الصين، الولايات المتحدة الأمريكية والهند واليابان وروسيا.

وأضاف بوتين أن "روسيا لا تزال بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود لتعزيز استقلالها وسيادتها، في المقام الأول في المجال التكنولوجي والاقتصاد وفي المجالات المهمة الأخرى"، مؤكدا: "نحن نفعل ذلك، وبشكل عام ننجح في ذلك. لدينا ما نتدرب عليه، ولكن لدينا أيضا ما نفخر به".