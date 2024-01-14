مشاهد توثق استهداف عناصر حزب الله تجمعا لجنود إسرائيليين عند الحدود اللبنانية

نشر "حزب الله" اللبناني مقطع فيديو يوثق استهداف عناصره تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية.

وجددت القوات الإسرائيلية استهدافها لعدد من قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان، في وقت حذرت وزارة الخارجية اللبنانية من اتساع دائرة الصراع وامتدادها إلى كل الشرق الأوسط.

وأعربت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، عن "قلقها من التصعيد الأخير في البحر الأحمر، والغارات على الأراضي اليمنية"، محذرة من أن "عدم معالجة الأسباب الحقيقية لهذا التصعيد، أي الوقف الشامل والفوري للعدوان الإسرائيلي والحرب على غزة، قد يوسع دائرة الصراع كما بدأ يحدث مؤخرا، وينذر بإمتداده إلى كل الشرق الأوسط".

وأفادت مراسلتنا بقصف مدفعي إسرائيلي متواصل على تلة الحمامص في القطاع الشرقي، فيما تحدثت عن استهداف بأكثر من 25 قذيفة فوسفورية ودخانية منطقة "طوفا" و"الجدار" في بلدة ميس الجبل في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

ولفتت المراسلة إلى انفجار صاروخين اعتراضيين أطلقتهما القبة الحديدية الإسرائيلية في أجواء بلدة ميس الجبل، كذلك أكدت أن الجيش الإسرائيلي استهدف الأطراف الجنوبية الشرقية لبلدة ميس الجبل بالقنابل الفسفورية.