العثور على عملات أثرية ووثائق تاريخية من عهد قسطنطين الثاني شمال تركيا

قادت الحفريات في مدينة "هادريانوبوليس" القديمة بمنطقة "إسكي بازار" في ولاية كارابوك شمالي تركيا، إلى اكتشاف يضيء تاريخ المنطقة والمدينة قبل 1400 عام.

وذكرت وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم، أنه خلال أعمال التنقيب التي أجريت في المدينة القديمة، عُثر على 10 عملات معدنية في أبريق ماء فخاري (حصّالة)، يعود تاريخها إلى ما يقارب الـ14 قرنا من الزمن.

ويقود أعمال التنقيب والترميم في المدينة القديمة، إرسين تشليك باش، المحاضر في جامعة كارابوك.

يشار إلى أن المدينة التركيّة القديمة "هادريانوبوليس"، كانت تُستخدم كمستوطنة خلال العصور النحاسية المتأخرة، والعصور الرومانية والبيزنطية المبكرة. وتضم مدينة "هادريانوبوليس" بحسب ما جرى اكتشافه حتى الآن: حمامين، وكنيستين، وهيكل دفاعي، ومقابر صخرية، ومسرح.

كما عُثر فيها على هيكل مقوس ومقبب، ومكان كبير للعبادة، وهياكل مثل الجدران والفيلات والمباني الأثرية الأخرى وبعض مناطق العبادة.

وعُثر مؤخرا على إبريق ماء فخاري (حصّالة) يحتوي على 10 عملات معدنية، ألقت الضوء على نوع وتاريخ المبنى المسمى حاليا بـ"الحفر الثالث" في المدينة القديمة.

وفي تصريح للأناضول، قال تشليك باش: "أجرينا أعمالا جيدة في العام 2023، من ناحية التنقيب والترميم، ونحاول الكشف عن مزيد من المبان والهياكل الجديدة في منطقة أوسع".